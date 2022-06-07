Сотрудники МЧС СО проводят уроки безопасности для ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях

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Лето – любимая пора школьников. Впереди три месяца отдыха и новых впечатлений. Но, вместе с этим, летние каникулы – время особого беспокойства и волнений для родителей, ведь ребята часто остаются предоставлены сами себе. Чтобы избавить себя от тревожных мыслей, родителям стоит заранее поговорить с ребенком и научить его поведению в экстремальных ситуациях.

Сотрудники МЧС России тоже вносят свой вклад в предупреждение происшествий с детьми. Для этого они проводят уроки безопасности для ребят, отдыхающих в пришкольных и детских оздоровительных лагерях.

Так, на днях, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Челно-Вершинский и Шенталинский в летних лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений провели увлекательные и полезные занятия «Мое безопасное лето!»

Сотрудники госпожнадзора рассказали ребятам об опасностях, к которым могут привести игры с огнем, о том, что нельзя оставлять включенными без присмотра электроприборы, прикасаться к оголенным проводам, засовывать какие-либо предметы в розетки, напомнили номера телефонов, по которым надо вызывать пожарных при возникновении чрезвычайной ситуации.

С младшеклассниками провели игру на изучение знаков пожарной безопасности и нарисовали рисунки на противопожарную тематику.

Именно в этом возрасте ребята в игровой форме лучше усваивают новые правила и стараются добросовестно выполнить все задания.

Ребятам так понравилось увлекательное мероприятие, что они еще долго не хотели расставаться со своими гостями.

Подобные уроки безопасности имеют большое значение для развития у детей навыков безопасного поведения, и позволяют уберечь их от несчастных случаев не только во время летних каникул, но и в любое другое время, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО