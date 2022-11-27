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Сотрудники МЧС СО проводят со школьниками занятия на тему безопасного поведения у воды в период ледостава

27 ноября 2022 16:07
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Ученикам образовательного центра «Южный город» напомнили правила безопасного поведения в период ледостава.

Совсем скоро все водоемы области начнут покрываться льдом. В этот период важно помнить о правилах безопасности, и особое внимание уделить профилактике происшествий на водоемах с участием детей.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области посещают образовательные учреждения, где проводят со школьниками занятия на тему безопасного поведения у воды в период ледостава.

Так, учащиеся средней общеобразовательной школы «Образовательного центра «Южный город» Волжского района узнали об основных правилах безопасности при нахождении вблизи водоемов в осенне-зимний период.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления Наталья Нестерова привела ребятам примеры ситуаций, которые могут угрожать их жизни и здоровью, предостерегла от игр и катания на коньках на непрочном льду, рассказала о том, что разбивать лед палкой или ногой для проверки прочности категорически нельзя:

«В преддверии становления льда нам необходимо напомнить ребятам правила безопасного поведения у воды. Они должны знать и помнить, что выходить на тонкий, неокрепший лед нельзя. Ведь игры на нем порой заканчиваются трагически. Хочется верить, что подобные уроки помогут подрастающему поколению избежать несчастных случаев на льду водоемов, сформируют у них представление о безопасном поведении и ответственности за свою жизнь».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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