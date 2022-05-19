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Сотрудники МЧС СО обеспечивают безопасность мероприятий фестиваля «Российская студенческая весна»

19 мая 2022 18:31
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Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность жителей и гостей города на основных площадках, где проводятся фестивальные мероприятия.

С 18 по 24 мая в нашем городе проходит юбилейный XXX фестиваль «Российская студенческая весна». В целях обеспечения безопасности участников и гостей фестиваля Главное управление МЧС России по Самарской области и все его подразделения функционируют в режиме повышенной готовности.

Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность жителей и гостей города на основных площадках, где проводятся фестивальные мероприятия.

Вчера, на торжественной церемонии открытия Фестиваля, состоявшейся на стадионе «Солидарность Самара Арена», несли дежурство подразделения Главного управления в количестве 121 человека личного состава и 16 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности и правила безопасности у воды в период проведения мероприятий Фестиваля, не оставаться равнодушными в случае происшествий с окружающими, к тем, кто будет находиться рядом.

Если все же случилось так, что происшествия избежать не удалось, незамедлительно сообщайте о случившемся по единому телефону вызова экстренных служб «01» или «101» - с мобильного. Звонки на этот номер осуществляются с телефонов любых операторов сотовой связи, а также с домашних телефонов. Каждый звонок принимается бесплатно в любое время суток.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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