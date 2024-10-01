Сотрудники колонии-поселения №1 УФСИН СО поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Лидию Кудоярову

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Кудоярова Лидия Романовна участница Сталинградской и Курской битв. Она родилась в 1925 году, а в 1941, когда ей исполнилось всего лишь 16 лет, уже проходила курсы медсестер и готовилась отправиться на фронт.



Отряд, в котором проходила службу Лидия Романовна, отправили в Сталинград. Там она оказывала помощь раненым, переправляла их через Волгу на правый берег в госпиталь. За участие в этом сражении была награждена медалью «За боевые заслуги»



После Сталинграда Лидия Кудоярова участвовала в Курской битве. Выучившись на связиста, Лидия Романовна занималась налаживанием связи полка со штабом. Однажды при обстреле связь была разрушена, и тогда еще юная Лидия, проявив настоящий героизм, восстановила связь и смогла передать важную информацию. За этот подвиг она была награждена медалью «За Отвагу».



Дальше были Польша, Румыния, где она проходила службу при штабе. День Победы Лидия Романовна встретила в Румынии. Так как она была связисткой, Лидия Кудоярова узнала о Победе первой,и до сих вспоминает этот день со слезами на глазах.



За заслуги перед Отечеством Лидия Кудоярова была награждена Орденом Красной звезды, медалями «За Отвагу», «За победу в Сталинграде», «За освобождение Варшавы», двумя медалями «За боевые заслуги».



Своим примером Лидия Романовна показывает нынешнему поколению настоящий образец патриотизма, героизма, честной и ответственной службы своей Родине, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО