Сотрудники ИК-3 УФСИН СО задержали двух молодых людей с квадрокоптером

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В учреждениях УФСИН России по Самарской области ведется плановая работа по предупреждению проникновения на режимные территории запрещенных предметов.

На прилегающей территории к исправительной колонии №3 сотрудники учреждения задержали двух молодых людей. При себе они имели квадрокоптер и пакет. В пакете были обнаружены и изъяты шесть сотовых телефонов, два зарядных устройства, три гарнитуры, десять USB кабелей и МP3 плеер.

Со слов задержанных запрещенные предметы с помощью квадрокоптера они планировали доставить на территорию колонии одному из осужденных.

На правонарушителей составлен протокол об административном правонарушении, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области