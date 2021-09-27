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Сотрудники ИК-3 УФСИН СО задержали двух молодых людей с квадрокоптером

27 сентября 2021 16:55
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При себе они ещё и пакет, в котором обнаружены шесть сотовых телефонов, два зарядных устройства, три гарнитуры, десять USB кабелей и МP3 плеер.

В учреждениях УФСИН России по Самарской области ведется плановая работа по предупреждению проникновения на режимные территории запрещенных предметов. 

На прилегающей территории к исправительной колонии №3 сотрудники учреждения задержали двух молодых людей. При себе они имели квадрокоптер и пакет. В пакете были обнаружены и изъяты шесть сотовых телефонов, два зарядных устройства, три гарнитуры, десять USB кабелей и МP3 плеер.

Со слов задержанных запрещенные предметы с помощью квадрокоптера они планировали доставить на территорию колонии одному из осужденных. 

На правонарушителей составлен протокол об административном правонарушении, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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