Сотрудники ИК-3 УФСИН СО обнаружили и изъяли наркотики

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Сотрудники ИК-3 в помещении комнаты длительных свиданий досмотрели передачу с продуктами питания от гражданина И. осужденному М.

В ходе досмотра передачи, в пакетах с томатным соком было обнаружено и изъято два прозрачных свертка. Первый сверток, предположительно с наркотическим веществом растительного происхождения (гашиш) весом около 23 грамм. Второй, с белым порошком, массой приблизительно 5 грамм.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативного отдела колония выяснили, что передача была не положена осужденному Р., однако он обратился за помощью к другому осужденному. Посылка предполагалась на его имя.

Сейчас осуществляется сбор материалов для дальнейшего принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО