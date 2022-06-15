Сотрудники ИК-29 УФСИН СО шефствуют над «Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

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Шефская работа с ребятами, оставшимся без попечения родителей, ведется сотрудниками колонии в рамках программы «Десятилетие детства».

На днях майоры внутренней службы, а это начальник отдела по воспитательной работе с осужденными Сергей Кобзарь и старший юрисконсульт Ирина Горбачева, посетили государственное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» городского округа Тольятти».

Они угостили воспитанников учреждения пирогами и творогом. Также побеседовали с ребятами, особенно интересовались их успехами в творчестве и спорте. Посмотрели их дипломы, почетные грамоты и другие награды.

В завершении наметили с преподавателями планы дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области