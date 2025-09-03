Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне

144

3 сентября 2025 года, в годовщину окончания Второй мировой войны, в исправительной колонии №10 УФСИН России по Самарской области прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.

Сотрудники учреждения и осуждённые почтили память героев минутой молчания, после чего возложили цветы к памятной стеле. Акция стала выражением уважения к подвигу предков и напоминанием о цене мирного будущего.

Формирование у осуждённых чувства исторической ответственности, развитие патриотических качеств и укрепление гражданской позиции являются важными направлениями работы пенитенциарной системы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО