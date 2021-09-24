Сотрудники ГУ МВД СО и представители Совета ветеранов высадили 30 саженцев дуба в парке Гагарина

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Сотрудники Управления по работе с личным составом, дознания, правового подразделения, охраны общественного порядка областного главка и представители Совета ветеранов приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия». В парке Гагарина сотрудниками областного главка и ветеранами МВД были высажены 30 саженцев дуба.



«Экологический субботник «Зеленая Россия», объединил разные поколения, собрал неравнодушных жителей нашего города, каждый из которых внес свой небольшой вклад в улучшение экологической обстановки всей страны», – сказал начальник отдела по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Афанасьев.



Все участники акции, в свою очередь, отметили, что они с большим удовольствием не только поучаствовали в облагораживании территории областной столицы, но и личным примером вдохновили граждан города на пересмотр своего отношения к природе.

Фото: ГУ МВД СО