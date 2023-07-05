Сотрудники госпожнадзора Тольятти провели в лагере «Звездный» противопожарное мероприятие для детей

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Не так давно стартовал летний этап акции «Безопасность детства», к мероприятиям которой подключились сотрудники государственного пожарного надзора Тольятти совместно с руководителями детских оздоровительных лагерей.

В летнем оздоровительном лагере «Звездный» сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти провели для ребят викторину на свежем воздухе «Юные знатоки пожарной безопасности».

Кроме этого, в целях повышения уровня защищенности объектов летнего детского отдыха и отдыхающих в них детей, в лагере была проведена учебная эвакуация по пожарной тревоге.

Услышав звук сирены, предупреждающий о пожаре, вожатые оперативно построили детей и вывели их в безопасное место, провели перекличку. А инспекторы госпожнадзора оценили действия взрослых и детей при практической тренировке по отработке планов эвакуации. Затем сотрудники МЧС подробно разъяснили сотрудникам лагеря «Звездный» и отдыхающим там ребятам, зачем необходимы такие тренировки, какие навыки безопасного поведения закрепляются у людей, как это может спасти жизнь и здоровье.

Сотрудники пожарного надзора продемонстрировали детям и вожатым, как правильно обращаться с огнетушителем, раздали профилактические памятки.

«Сегодня ребятам, отдыхающим в детском оздоровительном лагере «Звездный» мы рассказали об основных правилах пожарной безопасности при нахождении на территории и в помещениях лагеря, провели викторину и тренировочную эвакуацию, продемонстрировали работу первичного средства пожаротушения - огнетушителя. Основная цель подобных профилактических мероприятий – недопущение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, в местах детского отдыха», - отметил заместитель начальника ОНД и ПР по г. Тольятти Андрей Гаврилов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО