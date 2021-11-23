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Сотрудники госпожнадзора региона провели уроки пожарной безопасности для преподавателей школ

23 ноября 2021 20:13
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Прошли противопожарные инструктажи и тренировки с преподавателями на тему: «Задымление и возгорание на объекте защиты во время образовательного процесса».

На территории 8 школ Сызрани и Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов прошли противопожарные инструктажи и тренировки с преподавателями на тему: «Задымление и возгорание на объекте защиты во время образовательного процесса».

Специалисты МЧС России провели беседу с персоналом и руководством школ о том, как правильно применять первичные средства пожаротушения при обнаружении задымления или небольшого очага огня до приезда пожарных подразделений, как надевать маску-самоспасатель для защиты в непригодной для дыхания среде, повторили с педагогами алгоритм действий при эвакуации детей из здания школы.

Кроме того, собравшихся ознакомили с устройством огнетушителя и рассказали, как правильно его использовать в случае возникновения возгорания. Требования правил пожарной безопасности обязывают каждое учебное заведение иметь в своем арсенале огнетушители, однако одного их наличия недостаточно, необходимо еще уметь правильно пользоваться этим средством пожаротушения. Преподавательский состав отработал навыки использования огнетушителя на практике, продемонстрировав уверенное им владение.

Завершились мероприятия вручением памяток с описанием правил пожарной безопасности в школе и в быту и указанием номеров телефонов пожарно-спасательной службы «01» и «101», передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

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