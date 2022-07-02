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Сотрудники госпожнадзора посетили Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков

2 июля 2022 14:58
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Мальчики и девочки поблагодарили своих гостей за подарки и увлекательное мероприятие и попросили приезжать почаще.

В преддверии 95-летия со дня образования органов государственного пожарного надзора, который будет отмечаться в России 18 июля, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Челно-Вершинский и Шенталинский посетили Сергиевский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенном в селе Челно-Вершины.

Ребята с радостью встретили гостей и приняли активное участие в мероприятиях, подготовленных для них сотрудниками МЧС России.

В честь приближающегося праздника воспитанники Центра нарисовали рисунки на противопожарную тематику, вместе с инспекторами разгадывали загадки и повторяли правила пожарной безопасности.

Специалисты госпожнадзора приехали к ребятам не с пустыми руками. В завершение мероприятия детям вручили сладкие подарки, красочную энциклопедию, развивающие игры и игрушечные макеты пожарной техники.

Мальчики и девочки поблагодарили своих гостей за подарки и увлекательное мероприятие и попросили приезжать почаще, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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