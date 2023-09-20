Сотрудники Госавтоинспекции СО провели для учеников пешеходные экскурсии по улицам ведущим к школе

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Полицейские Самарской области продолжают проводить профилактические мероприятия «Внимание – дети! Дорога в школу».

Сотрудники Госавтоинспекции для учеников начальных классов провели пешеходные экскурсии по улицам ведущим к школе.

Особую заботу сотрудников Госавтоинспекции вызывают дети младшего школьного возраста, которые в силу своих психологических и физиологических особенностей недостаточно ориентируются в сложной дорожной обстановке.

Так, сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции провели с первоклассниками поселка Приморский пешеходную экскурсию по безопасным маршрутам. В ходе экскурсии полицейские обратили внимание ребят на объекты улично-дорожной сети, находящиеся на маршруте безопасных подходов к образовательным организациям, на правила перехода дороги по пешеходным переходам и соблюдение мер личной безопасности.

В Новокуйбышевске полицейские совместно с представителями образовательного учреждения и Родительского патруля наглядно показали первоклассникам из школы-интерната им. И.Е. Егорова, что такое регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход, как правильно переходить дорогу и что в тёмное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

По завершении встречи правоохранители пожелали мальчишкам и девчонкам успехов в новом учебном году и подарили бланки безопасного маршрута «дом-школа-дом». Ребята пообещали всегда быть острожными на дороге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО