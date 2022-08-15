Сотрудники Госавтоинспекции СО провели для детей, отдыхающих в лагере «Салют – 2», профилактическое мероприятие

227

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Самарской областной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», «Центра дополнительного образования детей «Искра» городского округа Самара с использованием мобильного оборудования «Лаборатории ПДД» провели для детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Салют – 2», профилактическое мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Ольга Блохина и врио начальника ОГИБДД О МВД России по г. Новокуйбышевску майор полиции Дмитрий Максимов напомнили ребятам правила использования средств индивидуальной мобильности, правила перехода через проезжую часть дороги, о необходимости использования в тёмное время суток световозвращающих элементов, правила для пассажиров, а так же подробно разъяснили, с какого возраста они могут учиться в автошколе, получить водительское удостоверение и ответственность за управлением механическим транспортным средствам без права управления. Со всеми желающими были проведены индивидуальные беседы, даны исчерпывающие ответы.

В это же время, под руководством педагогов ЦДОД «Искра» и сотрудников «ВОА», работали станции: «Медицина», «Знатоки ПДД», «Фигурное вождение велосипеда», «Автогородок», где юные участники дорожного движения оттачивали свои практические навыки по управлению самокатами, велосипедами, оказанию первой медицинской помощи.

По окончанию мероприятия приятно уставшие, но довольные дети сделали селфи с сотрудниками полиции и пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения! А «Лаборатория ПДД» продолжает свою работу в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области