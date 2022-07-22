Сотрудники Госавтоинспекции СО приняли участие в акции «Отдых в пути»

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Летние месяцы – это период отпусков и путешествий к местам отдыха, в том числе на автомобиле. Чтобы автопутешествие было безопасным, сотрудники ГИБДД во всех уголках Самарского региона приняли участие в профилактическом мероприятии "Отдых в пути". Акции проводились на тех участках улично-дорожной сети, где двигается транзитный транспорт к местам отдыха и обратно, преимущественно в южном направлении.



К примеру, на посту ДПС села Зеленовка Ставропольского района при остановке транспортных средств сотрудники полиции вручали водителям, проезжающим транзитом через Самарскую область, профилактические листовки и прохладную воду, стоит отметить, что на бутылках были нанесены тематические наклейки «Отдых в пути» и информация от ГИБДД. Водители как легкового, так и большегрузного транспорта были очень благодарны сотрудникам Госавтоинспекции за полезный подарок. Также дорожные полицейские рекомендовали водителям делать остановки для отдыха в жаркие летние дни. В Тольятти, такая акция прошла на участке трассы М-5 «Урал», проходящем через весь город. Инспекторы ГИБДД, общаясь с водителями останавливаемых ими транзитных транспортных средств, движущимся в южном направлении к местам летнего отдыха и обратно, интересовались самочувствием водителей, временем, проведенным в пути и состоянием транспортных средств. В Чапаевске, Большой Черниговке, Челно-Вершинах, Шентале, Пестравке сотрудники Госавтоинспекции останавливали преимущественно иногородний большегрузный транспорт. Каждому водителю были предложены охлажденная вода и кратковременный отдых.



Автоинспекторы рекомендовали водителям, осуществляющим дальние поездки, контролировать свое физиологическое состояние, адекватно оценивать его и регулярно делать остановки. По возможности, избегать ночных поездок. Также, полицейские советовали предусмотреть возможность полноценного сна в гостинице или отеле, а не перебиваться минутными сонными паузами в водительском кресле. Водители, в свою очередь, выражали благодарность самарским полицейским за оказанную заботу и внимание, обещали внимательнее на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: департамент информационной политики СО