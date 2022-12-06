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Сотрудники Госавтоинспекции региона уделяют особое внимание молодым водителям

6 декабря 2022 17:13
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Всего за 11 месяцев текущего года по вине «молодых водителей» произошло 214 ДТП, в которых 16 человек погибло и 285 получили ранения.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что к категории «молодые водители» относятся те, кто уже получил водительское удостоверение, однако их стаж вождения составляет менее двух лет.

Большинство молодых водителей не имеют достаточного опыта, чтобы ориентироваться на дорогах, в потоке машин, при сложных дорожных и погодных условиях.

Основными причинами и условиями, которые способствуют возникновению аварийных ситуаций по вине «молодых водителей», являются неправильный выбор дистанции, нарушение очередности проезда, правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, выезд на полосу встречного движения.

ГИБДД напоминает: на транспортном средстве, которым управляет «молодой водитель», должен быть установлен опознавательный знак  «Начинающий водитель» - в виде квадрата желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета (п. 8 основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации).

Наказание за отсутствие опознавательного знака составляет предупреждение либо штраф 500 рублей (ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ).

Всего за 11 месяцев текущего года по вине «молодых водителей» произошло 214 ДТП, в которых 16 человек погибло и 285 получили ранения.

Региональная Госавтоинспекция обращается к тем, кто не так давно стал обладателем водительского удостоверения:

-  Вы на дороге являетесь новичком и должны набраться терпения, чтобы спокойно отрабатывать приемы вождения, способы парковки, накапливать опыт реагирования в любой дорожной ситуации, которая порой меняется очень быстро. Рекомендуем серьезно относиться к дисциплине на дороге, ведь ни опыт вождения, ни возраст водителя не должны влиять на безопасность участников дорожного движения, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД СО.

 

Фото:   УГИБДД ГУ МВД СО

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