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Сотрудники Госавтоинспекции региона перед осенними каникулами провели уроки безопасности в школах

31 октября 2022 11:58
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Сотрудники Госавтоинспекции региона перед осенними каникулами провели уроки безопасности в школах

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с региональным координатором проекта "Безопасные дороги" Алексеем Степановым перед осенними каникулами провели уроки безопасности в школах.

С учениками начальных классов  повторили основные правила дорожного движения, а со старшими  – провели беседы на более сложные темы по правонарушениям и их последствиям. Инспектором по особым поручениям отдела региональной Госавтоинспекции Владимиром Зубовым  во время профилактических бесед были озвучены все случаи дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в том числе по вине самих детей.

Главная задача таких уроков - доступность разъяснения правил дорожного движения и обучение безопасному поведению на улицах, дорогах и в транспорте юным участникам дорожного движения, отметил Алексей Степанов.

По окончанию бесед всем присутствующим вручены световозвращающие элементы, которые необходимы пешеходам, особенно в осенний период.

Госавтоинспекцией региона совместно с общественниками  проводится ряд мероприятий, в том числе проведение бесед, минуток безопасности, конкурсов в образовательных учреждениях региона, по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении.

Теги: БДД

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