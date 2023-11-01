Сотрудники Госавтоинспекции провели для первоклашек профилактическое мероприятие «Посвящение в пешеходы»

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В преддверии осенних каникул сотрудники Госавтоинспекции Челно-Вершинского района вместе с отрядом ЮИД ГБОУ СОШ села Шламка рассказали школьникам о безопасности на дороге и посвятили первоклассников в пешеходы.

Мероприятие проходило в торжественной обстановке и началось с проведения урока по дорожной безопасности. С помощью загадок, стихов, ребусов, макетов и игр юные школьники изучили и закрепили правила, как переходить дорогу, правильно выбирать наиболее безопасный маршрут от дома до школы и обратно, познакомились с дорожными знаками, узнали об опасностях, которые могут привести к дорожно-транспортному происшествию.

После успешно пройденных испытаний юные пешеходы произнесли торжественную клятву, пообещав вести себя на проезжей части строго в соответствии с Правилами дорожного движения. В подарок первоклассники получили игру по правилам дорожного движения и удостоверения пешеходов.