Сотрудники Главного управления совместно с Наццентром помощи пропавшим и пострадавшим детям провели урок безопасности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главной целью конференции стала демонстрация существующих возможностей аддитивных технологий, внедренных в реальное производство.
В технопарке «Жигулёвская долина» прошла конференция по 3D-печати
Во время посещения СИЗО Эдуард Иванович встретился с подозреваемыми в совершении экономических преступлений. Также он провел прием по личным вопросам.
Эдуард Харченко совершил рабочую поездку в СИЗО-1 УФСИН региона
Как отмечается в релизе ЦБ, по итогам года инфляция ожидается в районе 7,5%.
ЦБ повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых
Основная цель - выявление лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов.
С 11 декабря в Самарской области проходит операция «Должник»
Победителем турнира стала сборная Республики Беларусь. На втором месте команда из Воронежской области.
Сборная Самарской области - бронзовый призер Кубка России по спорту глухих
В рамках партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» состоялась профориентационная экскурсия в специализированную пожарно-спасательную часть.
«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России
Губернатор Дмитрий Азаров открыл в Самаре 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
Губернатор Дмитрий Азаров открыл в Самаре 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
В Госдуме предложили помочь россиянам с долгами по кредитам
В Госдуме предложили помочь россиянам с долгами по кредитам
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.67
-0.22
EUR 97.74
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России
Самарский зоопарк проведет новогодний праздник
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники Главного управления совместно с Наццентром помощи пропавшим и пострадавшим детям провели урок безопасности

15 декабря 2023 11:47
207
Сотрудники Главного управления совместно с Наццентром помощи пропавшим и пострадавшим детям провели урок безопасности в образовательном центре

14 декабря сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с представителем Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям провели профилактическое мероприятие с учениками 5-8 классов в образовательном центре «Южный город».

Вопросы детской безопасности занимают особое внимание в деятельности сотрудников МЧС и Наццентра. Молодежь не всегда может правильно оценить риски и спрогнозировать последствия своих поступков. Задача взрослых обучить подрастающее поколение безопасному поведению в различных экстремальных ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Наталья Нестерова предостерегла ребят от прогулок и игр на тонком льду открытых водоемов.

- Лед в период становления может быть опасен. Выходя на ледовую поверхность, ребята должны осознавать к каким трагическим последствиям этот поступок может привести. Наша задача предостеречь детей от необдуманных поступков, чтобы предотвратить беду.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Самара Максим Вишняков рассказал учащимся об основных причинах возникновения пожаров в отопительный период, напомнил правила эксплуатации электротехнического оборудования и действия при пожаре в квартире. В преддверии новогодних праздников не лишним было повторить и требования использования пиротехнических изделий. Приводя примеры из собственной жизни, специалист объяснил, что фейерверки и петарды при неправильном и безответственном использовании могут стать причиной несчастного случая.

Руководитель самарского отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Иван Андрианов обратил внимание школьников на вопросы безопасного поведения в городской среде и в интернет-пространстве. Специалист перечислил основные опасные ситуации, которые могут произойти в городе, и дал рекомендации школьникам по их предотвращению. Еще одной проблемой, заслуживающей пристального внимания, стало пребывание детей и подростков во «всемирной паутине». Представитель Наццентра обозначил основные интернет-угрозы и рассказал, как их обнаружить, а также перечислил основные правила безопасного поведения в сети.

Теги: МЧС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Задача взрослых обучить подрастающее поколение безопасному поведению в различных экстремальных ситуациях.
14 декабря 2023, 16:57
Для учеников 5-8 классов образовательного центра «Южный город» провели урок безопасности
Задача взрослых обучить подрастающее поколение безопасному поведению в различных экстремальных ситуациях. Общество
384
Названо ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод
13 декабря 2023, 12:46
Названо ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей в поселке Мехзавод
К ликвидации аварии приступили ночью — рабочие меняют поврежденный кабель. ЖКХ
525
День открытых дверей в пожарной части провели для сызранских студентов
13 декабря 2023, 12:43
День открытых дверей в пожарной части провели для сызранских студентов
Сотрудники пожарной охраны рассказали ребятам о разнообразии профессий в МЧС России, об особой ответственности и значимости службы. Общество
422
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров открыл в Самаре 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
15 декабря 2023  14:05
Губернатор Дмитрий Азаров открыл в Самаре 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
136
Заяви о себе: ВФМ–2024 станет крупнейшей площадкой для творческой молодёжи
15 декабря 2023  13:48
Заяви о себе: ВФМ–2024 станет крупнейшей площадкой для творческой молодёжи
117
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
14 декабря 2023  13:31
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
532
ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
14 декабря 2023  09:19
Ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
378
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству.
13 декабря 2023  14:35
Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре
574
Весь список