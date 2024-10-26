Сотрудники Главного управления МВД России по Самарской области организовали экскурсию для кадетов

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Руководитель музея Марина Рачиба передала Самарскому кадетскому корпусу МВД России коллекцию моделей служебных автомобилей милиции-полиции.

Воспитанники первого курса Самарского кадетского корпуса МВД России побывали на экскурсии в Музее истории органов внутренних дел Самарской области.

Во время экскурсии кадеты познакомились с историей образования региональной милиции, ценными экспонатами, оборудованием, которое использовали сотрудники правоохранительных органов в своей деятельности.Особый интерес у детей вызвала информация, посвященная деятельности правоохранительных органов на современном этапе – о нелегкой и самоотверженной работе сотрудников уголовного розыска, экспертов-криминалистов, Госавтоинспекции и других служб.

В завершение экскурсии Марина Рачиба –основатель и заведующая Музеем устроила для гостей приятный сюрприз. Подполковник внутренней службы в отставке торжественно вручила мальчишкам уникальную коллекцию моделей служебных автомобилей милиции-полиции, которую она собирала на протяжении нескольких лет, поздравив новоявленных кадетов со вступлением на путь служения Отечеству и со скорым наступлением осенних каникул. «Данная коллекция собиралась мной с 2010 года. Пусть она радует вас в, порой сложные, учебные будни»,- подчеркнула Марина Сергеевна.

Кадетский корпус и Музей истории органов внутренних дел Самарской области связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Марина Сергеевна Рачиба приняла участие в открытии музейной комнаты Корпуса и оказывает его сотрудникам всестороннее содействие.

Изучив коллекцию, ребята остались в восторге от мероприятия и поблагодарили организаторов за пополнение багажа знаний в истории становления полиции.