Сотрудники ГИМС СО познакомили со своей работой самарских блогеров

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В Самаре провели «блог-рейд» с МЧС на воде. В акватории Волги в районе Самары сотрудники группы патрульной службы Центра ГИМС познакомили со своей работой самарских блогеров.

Что представляет собой маломерное судно и чем занимается Государственная инспекция по маломерным судам узнали блогеры Ольга и Юлия.

Гости мероприятия увидели, как осуществляется государственный надзор на водных объектах сотрудниками ГИМС: от остановки участников водного движения до проверки документов у судоводителей.

Инспекторы рассказали, что необходимо иметь в моторной лодке чтобы безопасно передвигаться по воде, и как правильно пересекать Волгу, когда по ней идут большие суда.

Патрулирование проводилось на наиболее распространённых маршрутах следования моторных лодок и гидроциклов совместно с сотрудниками ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Самарской области. За время рейда было проверено 8 маломерных судов и оформлено 3 протокола за административные правонарушения.

Погружение в работу сотрудников МЧС России произвело большое впечатление на самарских блогеров. Они поблагодарили инспекторов за совместную работу, а судоводителям порекомендовали не нарушать правила и всегда соблюдать требования безопасности при движении на воде, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС