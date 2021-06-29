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Сотрудники ГИМС СО отправились в очередной рейд по несанкционированным пляжам

29 июня 2021 19:29
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Купание в неустановленных местах пополняет статистику гибели людей на воде.

Ежедневно инспекторы предупреждают отдыхающих о возможной опасности, проводят беседу и раздают информационные памятки с правилами поведения на воде.

Всего по данным Главного управления МЧС России по Самарской области на 29 июля в регионе с начала года произошло 28 происшествий на водных объектах, погибло 27 человек из них 3 детей. Согласно статистике, трагедии происходят как раз на необорудованных пляжах. В таких местах отдыха не проверено дно и нет спасателей.

Начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов рассказывает, что помимо неустановленных мест для купания, для находящегося в воде человека большую опасность представляет алкогольное опьянение и жаркая погода – высокий перепад температуры воздуха относительно воды, а также отсутствие рядом помощи, может повлечь за собой несчастный случай.

В целях недопущения гибели на воде в каждом районе Самарской области определены места где купаться запрещено, муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах, где установлены запрещающие знаки.

Инспекторский состав ГИМС будет продолжать ежедневно посещать места купаний людей и беседовать с гражданами, однако много зависит от самих жителей.

Берегите себя и отдыхайте у водоемов в установленных местах!

 

Фото:   облМЧС

 

 

Теги: ГИМС СО несанкционированные пляжи рейды

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