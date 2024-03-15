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Сотрудники ГИБДД Большеглушицкого района провели тренировку по применению спецсредств для принудительной остановки автомобилей

15 марта 2024 15:40
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По легенде экипаж ДПС докладывает в дежурную часть о факте преследования автомобиля, водитель которого проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться.

Сотрудники Госавтоинспекции Большеглушицкого района провели практическую тренировку по применению спецсредств для принудительной остановки автомобилей.

Согласно учебной легенде экипаж ДПС докладывает в дежурную часть о факте преследования автомобиля, водитель которого проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться, пытается уйти от преследования, при этом неоднократно нарушает требования ПДД РФ, тем самым создавая опасность для других участников дорожного движения.

В ходе дальнейших оперативных действий сотрудники Госавтоинспекции принимают меры к задержанию, применив специальное средство для принудительной остановки. Средство остановки транспорта «Диана» представляет собой набор пластин, шарнирно соединенных друг с другом, с установленными на них шипами.
ОГИБДД по Большеглушицкому району напоминает, что за неповиновение сотруднику полиции, который указал на необходимость прекратить движение транспортного средства, согласно ст. 12.25 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 500-800 рублей, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГИБДД СО

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