Сотрудники ГАИ Шенталинского района проводят практические занятия по применению спецсредства для принудительной остановки транспортных средств.

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Сотрудники Отделения Госавтоинспекции О МВД России по Шенталинскому району на постоянной основе проводят практические занятия по применению специального средства для принудительной остановки транспортных средств.



Данная мера может применяться в случаях, когда водитель игнорирует требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства.

Само средство принудительной остановки «Диана» представляет собой набор пластин, шарнирно соединенных между собой, с установленными на них шипами.

Имеет вес 8 кг и длину 6 м. Время приведения его в рабочее положение составляет не более 1 минуты.



Шенталинская Госавтоинспекция призывает водителей проявлять взаимоуважение к другим участникам дорожного движения и соблюдать ПДД РФ.

Фото: ГАИ СО