Я нашел ошибку
Главные новости:
До 06:00 30 июля 2022 года.
В Самаре продлено временное ограничение движения по улице Гастелло
Ранее в соцсетях появилась информация о нашествии божьих коровок в Анапе. По словам пользователей, насекомых можно встретить повсюду.
Ученый рассказал о причинах нашествия божьих коровок на Кубани
Это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД
До 06:00 11 июля 2022 года.
В Самаре продлено временное ограничение движения на участке улицы Пионерской
Новое покрытие появится на 37 тысячах квадратных метров автодороги.
В Самаре по улице Авроры началась укладка  верхнего слоя асфальтобетонного покрытия
Дмитрий Азаров поблагодарил росгвардейцев за выполнение боевых задач во время специальной военной операции.
В Тольятти торжественно встретили росгвардейцев – участников спецоперации по защите Донбасса
1–2 июля в Чебоксарах проходит II Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы».
Делегация из Самарской области принимает участие во Всероссийском форуме городов трудовой доблести «Рубежи Победы»
Виктор Кудряшов принял участие в заседании всероссийской Межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. 
Виктор Кудряшов: ситуация на рынке труда остается стабильной
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.51
1.35
EUR 54.64
0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД

1 июля 2022 18:27
112
Это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД, сообщ РИА Новости.

"Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме", – заявила  официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Об этом он рассказал в своем поздравлении для сотрудников и ветеранов ведомства, которое 3 июля отметит свое 86-летие.

Министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания. Он добавил, что число аварий из-за превышения скорости сократилось на треть. По его словам, это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Сейчас на российских дорогах работает 23,4 тысячи таких комплексов. Они могут фиксировать различные нарушения в автоматическом режиме.

 

Фото:    РИА Новости / Валерий Мельников

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
что изменится в жизни россиян с 1 июля
1 июля 2022  12:54
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
226
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
1 июля 2022  12:34
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
240
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
1 июля 2022  11:42
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
330
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
1 июля 2022  10:57
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
284
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
1 июля 2022  10:52
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
259
Весь список