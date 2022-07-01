Сотрудники ГАИ прекратят использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД

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Сотрудники Госавтоинспекции больше не будут использовать ручные радары для фиксации нарушений ПДД, сообщ РИА Новости.

"Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме", – заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Об этом он рассказал в своем поздравлении для сотрудников и ветеранов ведомства, которое 3 июля отметит свое 86-летие.

Министр отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания. Он добавил, что число аварий из-за превышения скорости сократилось на треть. По его словам, это стало возможным, в том числе, благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Сейчас на российских дорогах работает 23,4 тысячи таких комплексов. Они могут фиксировать различные нарушения в автоматическом режиме.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников