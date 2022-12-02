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Сотрудники дорожной службы Камышлинского района изготовили для бойцов СВО печки-буржуйки

2 декабря 2022 12:35
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Сотрудники дорожной службы изготовили для бойцов СВО печки-буржуйки

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ вовлекает с свои ряды все больше неравнодушных людей. Жители Камышлинского района продолжают поддерживать мобилизованных земляков. Еще одним подарком для бойцов спецоперации стали две малогабаритные дровяные печки-буржуйки, которые сделали работники дорожно-эксплуатационного управления.

Задумка помочь ребятам, которые сегодня защищают интересы страны в ходе спецоперации, принадлежит механику ДЭУ Мукатдасу Шайхутдинову. На предприятии идею поддержали, приняли общее решение - на безвозмездной основе изготовить и передать печи военнослужащим. Делали «буржуйки» втроем своими руками - Ришат Каримуллин, Рафаэль Ханнанов и Фаик Усманов. В результате творения камышлинских мастеров получились две переносные печки для обогрева палаток военных и приготовления еды. Как говорят сами мастера, надежные, безотказные, полезные в быту, удобные в использовании. 

«Так мы хотели поддержать наших защитников и помочь по мере своих сил, облегчить быт бойцов, - говорит Мукатдас Шайхутдинов. - Эти буржуйки согреют бойцов в холода, на них еще можно приготовить пищу, сушить вещи. Все мы переживаем за наших ребят, пусть возвращаются с Победой и как можно скорее!». 

Печи уже отправили в воинскую часть, где проходят боевую подготовку резервисты, призванные из района. Военнослужащие передали слова благодарности коллективу дорожников и жителям района за теплую поддержку и непосредственное участие в деле общей победы в специальной военной операции.

Напомним, мобилизованным жителям Самарской области помогают на нескольких уровнях: резервистам оказывают поддержку муниципалитеты и власти региона. Помимо экипировки и снаряжения бойцы получают также единовременные выплаты, льготы, денежное довольствие.

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