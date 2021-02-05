Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области посетили задержанных в ходе митингов

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4 февраля 2021 года исполняющий обязанности Уполномоченного по правам человека в Самарской области В.Н. Стрелков и сотрудники аппарата посетили расположенный в Самаре специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

Поводом для посещения послужила инициированная Уполномоченным по правам человека в Самарской области в соответствии с частью 2 статьи 16 Закона Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области» проверка обстоятельств, изложенных в сети Интернет о том, что лица, задержанные в ходе несанкционированных митингов, прошедших 23, 31 января текущего года, а впоследствии арестованные, содержатся в ненадлежащих условиях.

В ходе посещения специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту установлено, что на 4 февраля 2021 года в нем содержались 48 человек, нормативная наполняемость не превышена. Количество лиц, арестованных за совершение 23, 31 января административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, составляло 16 человек.

В ходе проверки были посещены все лица, содержащиеся в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, проведены беседы со всеми арестованными лицами, даны ответы на все поступившие от них вопросы, проведены консультации на предмет реализации своих прав арестованными, в том числе разъяснен порядок обжалования решения суда об административном аресте.

В ходе посещения одна из арестованных женщин в ходе беседы сообщила о недостатках содержания, указав, что она как некурящая, содержится в одной камере с курящей, о ненадлежащем санитарном состоянии камеры и об отсутствии санитарной обработки камеры, об ограничениях в телефонных разговорах и возможности помывки в душе, при этом отвечая на заданные вопросы о причинах ограничения помывки в душе и об ограничениях в телефонных разговорах, сообщила, что ранее она не обращалась с просьбой о посещении душа к сотрудникам спецучреждения, обратившись сегодня, ей данная возможность была предоставлена, а также в связи с неработоспособностью ее личного сотового телефона, ей предоставлялась лишь возможность осуществления телефонных звонков со стационарного телефона спецучреждения. В связи с изложенным, ей на имя Уполномоченного по правам человека в Самарской области подготовлено и передано обращение. Уполномоченным по правам человека в Самарской области организована проверка изложенных доводов.

От других лиц, содержащихся в спецприемнике жалоб на действия (бездействие) сотрудников специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту в ходе приема, не поступило.

Одновременно с этим, арестованными высказывалось непонимание причин запрета в части невозможности передачи и получения вещевых и продуктовых передач.

По данному вопросу в ходе посещения арестованным были даны разъяснения, что данные ограничения введены в связи с принятым в марте 2020 года на заседании Оперативного штаба МВД России по предупреждению распространения COVID-19 на территории Российской Федерации решения, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, как среди личного состава полиции, так и среди содержащихся в спецучреждениях лиц, временно приостановлен прием вещевых и продуктовых передач.

Лица, содержащиеся в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту отвечая на вопросы участвующих лиц, в ходе бесед отметили, что их права в части материально-бытового обеспечения (предоставления постельных принадлежностей, посуды, столовых приборов, индивидуальных средств гигиены), телефонных разговоров, сна, ежедневного трехразового бесплатного питания, в том числе предоставления бутилированной питьевой воды, ежедневных прогулок, возможности помывки в душе, бесплатного обеспечения письменными принадлежностями, отправления обращений, получения первой (медицинской) помощи и лекарственных препаратов, пользования книгами из библиотеки места отбывания административного ареста, соблюдены.

Из недостатков, отмеченных сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области и членами Общественной наблюдательной комиссии по Самарской области, стоит отметить необходимость проведения дезинфекции помещений, обеспечения надлежащей технической работы вентиляционных систем, обеспечения освещения в камерах соответствующего установленным требованиям, обеспечения достаточной приватности в санитарных узлах, бесперебойного обеспечения питьевой водой надлежащего качества из систем водоснабжения.

Присутствующими отдельно отмечена необходимость соблюдения положений закона, касающаяся раздельного размещения курящих и некурящих лиц, особенно при условиях недостаточной вентиляции в камерах.

С целью защиты прав лиц, пребывающих в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Уполномоченным по правам человека в Самарской области подготовлено обращение начальнику Главного управления МВД России по Самарской области А.И. Винникову.