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Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области посетили задержанных в ходе митингов

5 февраля 2021 10:32
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Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области посетили задержанных в ходе митингов

4 февраля 2021 года исполняющий обязанности Уполномоченного по правам человека в Самарской области В.Н. Стрелков и сотрудники аппарата посетили расположенный в Самаре специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

Поводом для посещения послужила инициированная Уполномоченным по правам человека в Самарской области в соответствии с частью 2 статьи 16 Закона Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области» проверка обстоятельств, изложенных в сети Интернет о том, что лица, задержанные в ходе несанкционированных митингов, прошедших 23, 31 января текущего года, а впоследствии арестованные, содержатся в ненадлежащих условиях.

В ходе посещения специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту установлено, что на 4 февраля 2021 года в нем содержались 48 человек, нормативная наполняемость не превышена. Количество лиц, арестованных за совершение 23, 31 января административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, составляло 16 человек.

В ходе проверки были посещены все лица, содержащиеся в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, проведены беседы со всеми арестованными лицами, даны ответы на все поступившие от них вопросы, проведены консультации на предмет реализации своих прав арестованными, в том числе разъяснен порядок обжалования решения суда об административном аресте.

В ходе посещения одна из арестованных женщин в ходе беседы сообщила о недостатках содержания, указав, что она как некурящая, содержится в одной камере с курящей, о ненадлежащем санитарном состоянии камеры и об отсутствии санитарной обработки камеры, об ограничениях в телефонных разговорах и возможности помывки в душе, при этом отвечая на заданные вопросы о причинах ограничения помывки в душе и об ограничениях в телефонных разговорах, сообщила, что ранее она не обращалась с просьбой о посещении душа к сотрудникам спецучреждения, обратившись сегодня, ей данная возможность была предоставлена, а также в связи с неработоспособностью ее личного сотового телефона, ей предоставлялась лишь возможность осуществления телефонных звонков со стационарного телефона спецучреждения. В связи с изложенным, ей на имя Уполномоченного по правам человека в Самарской области подготовлено и передано обращение. Уполномоченным по правам человека в Самарской области организована проверка изложенных доводов.

От других лиц, содержащихся в спецприемнике жалоб на действия (бездействие) сотрудников специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту в ходе приема, не поступило.

Одновременно с этим, арестованными высказывалось непонимание причин запрета в части невозможности передачи и получения вещевых и продуктовых передач.

По данному вопросу в ходе посещения арестованным были даны разъяснения, что данные ограничения введены в связи с принятым в марте 2020 года на заседании Оперативного штаба МВД России по предупреждению распространения COVID-19 на территории Российской Федерации решения, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, как среди личного состава полиции, так и среди содержащихся в спецучреждениях лиц, временно приостановлен прием вещевых и продуктовых передач.

Лица, содержащиеся в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту отвечая на вопросы участвующих лиц, в ходе бесед отметили, что их права в части материально-бытового обеспечения (предоставления постельных принадлежностей, посуды, столовых приборов, индивидуальных средств гигиены), телефонных разговоров, сна, ежедневного трехразового бесплатного питания, в том числе предоставления бутилированной питьевой воды, ежедневных прогулок, возможности помывки в душе, бесплатного обеспечения письменными принадлежностями, отправления обращений, получения первой (медицинской) помощи и лекарственных препаратов, пользования книгами из библиотеки места отбывания административного ареста, соблюдены.

Из недостатков, отмеченных сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области и членами Общественной наблюдательной комиссии по Самарской области, стоит отметить необходимость проведения дезинфекции помещений, обеспечения надлежащей технической работы вентиляционных систем, обеспечения освещения в камерах соответствующего установленным требованиям, обеспечения достаточной приватности в санитарных узлах, бесперебойного обеспечения питьевой водой надлежащего качества из систем водоснабжения.

Присутствующими отдельно отмечена необходимость соблюдения положений закона, касающаяся раздельного размещения курящих и некурящих лиц, особенно при условиях недостаточной вентиляции в камерах.

С целью защиты прав лиц, пребывающих в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Уполномоченным по правам человека в Самарской области подготовлено обращение начальнику Главного управления МВД России по Самарской области А.И. Винникову.

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Более 7 тысяч работников АВТОВАЗа уже выразили желание пройти вакцинацию от коронавируса. Экономика региона
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Акценты
Так, наибольшее количество вопросов у губернатора вызвало исполнение федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология».
4 февраля 2021  19:32 
Дмитрий Азаров провёл с главами муниципальных образований Самарской области «работу над ошибками»
Так, наибольшее количество вопросов у губернатора вызвало исполнение федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Политика региона
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Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы, представляющими Самарскую область.
4 февраля 2021  15:28 
Дмитрий Азаров на встрече поблагодарил депутатов Госдумы за активную позицию по отстаиванию интересов жителей региона на высшем уровне
Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы, представляющими Самарскую область.   Политика региона
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Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ
4 февраля 2021  13:46 
Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ
Минстрой не стал продлевать ковидные послабления. ЖКХ
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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