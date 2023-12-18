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Сотрудники 5% российских компаний играют в Тайного Санту

18 декабря 2023 12:31
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сотрудники 5% российских компаний играют в Тайного Санту

Эксперты Авито Работы провели опрос более 7 000 россиян и выяснили, что почти половина (49%) респондентов планируют сделать подарки коллегам на Новый год, а у 5% опрошенных среди коллег распространена традиция игры в Тайного Санту. При этом 40% респондентов собираются потратить на подарок до 1 000 рублей.

10% россиян намереваются поздравить абсолютно всех, а 39% — только коллег, с которыми находятся в наиболее близких отношениях. Поздравлять коллег с Новым годом принято в большей степени среди сотрудников сфер страхования (69%), фитнеса и красоты (67%), бухгалтерии (66%), администрирования (64%), а также среди жителей Волгограда (59%), Нижнего Новгорода (57%), Самары (56%) и Омска (55%). 

Делать подарки коллегам не планируют 46% работающих респондентов. Чаще других об отсутствии такого намерения рассказывали представители сегментов производства и сырья (59%), а также транспорта и логистики (54%).

5% респондентов отметили, что в их компании существует традиция Тайного Санты и они не будут дарить подарки коллегам вне этой активности. Праздничную игру чаще всего организуют специалисты маркетинга, рекламы и PR (14%) и в равной степени фитнеса и красоты, искусства и развлечений, IT и телекоммуникаций (10%). Игра особенно распространена среди молодежи 18-24 лет (12%), жителей Екатеринбурга (11%), Новосибирска (11%) и Перми (10%).

Теги: Опрос

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