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Сотрудник УФСИН СО спас человека от бандитов

24 сентября 2021 15:49
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Возвратившись со службы домой, он услышал подозрительные крики за окнами квартиры.

Подполковник внутренней службы Владимир Шванников служит в УФСИН Самарской области начальником инспекции ведомственной пожарной охраны. В один из вечеров ему пришлось не организовывать тушение пожара, а бороться с бандитами.

Дело обстояло следующим образом. Возвратившись со службы домой, Владимир Иванович услышал подозрительные крики за окнами квартиры. Присмотревшись, он увидел как двое парней в масках избивают человека. Одновременно они требовали отдать деньги.

Не раздумывая, офицер бросился спасать человека. Благо что у него отличная спортивная форма. Владимир Иванович – мастер спорта по биатлону и пожарно-прикладному виду.

За считанное время один из грабителей был обезврежен. Второй, опасаясь справедливого возмездия, спрятался под днищем легкового автомобиля. Но тщетно.

А тут еще и подоспел мимо проезжавший полицейский патруль. Бандиты были взяты под стражу и против них возбудили уголовное дело.

Владимир Иванович – человек скромный, поэтому о его мужественном и благородном поступке сотрудники пресс-службы узнали случайно, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.  

 

Фото:   пресс-служба УФСИН Самарской области

 

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