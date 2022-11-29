Сотрудник ГУ МЧС России СО стал лауреатом акции «Благородство - 2022»

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Сегодня в Самаре прошло награждение лауреатов юбилейной XXV общественной Акции «Благородство», девиз которой «Творим добро ВМЕСТЕ!».

Лауреаты «Благородства» – это настоящие народные герои, благородство которых подтверждается поступками. Мужество людей разных профессий, добровольческие и волонтерские движения, борьба со стихией и пандемией, спасение жизней, героизм нашли отражение в Акции «Благородство 2022».

Организаторы Акции – Самарская областная организация Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Акция проходит при поддержке Министерства культуры Самарской области.

В этом году в оргкомитет Акции поступило более 285 заявок из 27 районов и 7 городов Самарской области.

В результате, по решению общественного совета было выбрано 50 историй. Лауреатами Акции стали 48 жителей Самарской области и две организации.

Одним из лауреатов в номинации «Люди в погонах» стал сотрудник 7-ой пожарно-спасательной части 3 отряда федеральной противопожарной службы – командир отделения Алексей Белокопытов, который, рискуя собственной жизнью, спас людей из огня в далеком 2005 году.

История спасения:

15 июля 2005 года прапорщик внутренней службы Алексей Белокопытов принимал участие в тушении пожара повышенного уровня сложности на ул. Мельничная в Самаре.

На месте вызова горел двухэтажный частный дом, впоследствии пламя от него перекинулось на крышу школы №57. Общая площадь пожара составляла 1200 м2.

Благодаря грамотным и умелым действиям по спасению людей, своевременной подаче огнетушащих веществ в условиях угрозы жизни, Алексей Белокопытов смог остановить распространение огня. Во время ликвидации пожара Алексей получил ожоги лица II степени. Несмотря на полученную травму, совместно с другими пожарными, производил дальнейшее тушение огня до полной его ликвидации.

Фото% ГУ МЧС СО