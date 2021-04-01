Сотрудник ботанического сада МГУ рассказал об опасных для человека комнатных растениях

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Младший научный сотрудник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Виталий Аленкин в беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 1 апреля, перечислил опасные для человека комнатные растения, передают "Известия".

По словам специалиста, перед тем, как купить комнатное растение, следует внимательно изучить информацию о конкретном виде и особенностях его содержания. Он пояснил, что некоторые растения могут содержать ядовитые вещества, оказывающие негативное влияние на человеческий организм.

По словам Аленкина, к числу ядовитых растений относится большая часть тропических, ядовитые вещества которых содержатся в листьях или стеблях. Если знать нюансы, дома можно содержать такие популярные представители семейства ароидных, как спатифиллум, антуриум, монстера, алоказия, а также семейства молочайных, в частности, рождественская звезда. Все части последней содержат белый ядовитый сок.

Специалист также отметил спрос на растения подсемейства пасленовых с декоративными красными ягодами. В целях безопасности его следует держать подальше от детей и животных, поскольку оно крайне ядовитое. Лучше не приобретать его, если есть сомнения в способности обеспечить определенные условия.

Помимо этого, отметил Аленкин, есть растения, не содержащие ядовитых и вредных веществ, но их цветение способно вызвать аллергию или головные боли. К ним относятся представители лилейных, луковичные, такие как гиацинты и нарциссы, аромат которых при повышении температуре в квартире усиливается.

Людей, испытывающих проблемы с дыханием, специалист предостерег от заведения папоротников. У этих цветков нет периода цветения, но в какой-то момент начинается спороношение. Споры летают по воздуху и могут привести к ухудшению состояния человека.

Специалист напомнил, что при разведении ядовитых растений нужно соблюдать меры предосторожности, обязательно надевать перчатки.