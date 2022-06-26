Сотни людей пришли на церемонию прощания с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве

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Сотни людей пришли в воскресенье, 26 июня, проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве, пишут "Известия".

На кадрах нескончаемая цепочка поклонников певца, идущих к похоронному дому Троекурово и несущих в руках букеты белых роз, о которых пел Шатунов. Возле здания выстроилась очередь.

Церемония прощания с певцом пройдет с 10:00 до 15:00 мск. По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов/"Известия"