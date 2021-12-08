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Сегодня, 8 декабря, состоялся второй розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября.

В прямом эфире, трансляция которого велась на сайте Самарского областного вещательного агентства «СОВА», в официальном паблике «СОВА» ВКонтакте, в официальном паблике ВКонтакте «Самарская Область» был разыгран уникальный призовой фонд: квартира, автомобиль и 1000 сертификатов номиналом по 4000 рублей.

Во втором розыгрыше викторины участвовало 440 472 уникальных номера. В это число автоматически вошли те номера, которые участвовали в первом розыгрыше 24 ноября, но не стали победителями, и присоединились новые участники. Это те, кто до 6 декабря включительно выразил свое желание участвовать в заявительном порядке, то есть самостоятельно внёс свои данные на сайте «Карта жителя Самарской области» и те, кто автоматически попали в реестр уникальных номеров, сделав прививку от COVID-19 после 15 ноября.

Самостоятельно подать заявку на участие в викторине до 20 декабря 2021 года включительно могут все зарегистрированные и проживающие в Самарской области граждане Российской Федерации, которые прошли вакцинацию на территории нашего региона начиная с момента официального старта прививочной кампании в сентябре 2020 года.

Инициаторами викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» выступили Общественная палата Самарской области и Министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие Глава региона Дмитрий Азаров.

Процедура определения победителей викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» концептуально была выстроена так, что 2 главных ценных приза – квартира и автомобиль – были разыграны в самом начале прямого эфира.

Два эмоционально насыщенных момента стали основой мероприятия, которая была подкреплена комментариями присутствующих на розыгрыше членов Попечительского совета и Экспертно-номерной комиссии викторины: Галины Гусаровой, председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области, Заслуженного врача Российской Федерации; Павла Золотарева, заместителя министра здравоохранения Самарской области – руководителя департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования; Нины Косаревой, председателя комиссии викторины – Почётного гражданина Самарской области, президента Самарской региональной общественной организации медицинских сестёр, Заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации; члена Общественной палаты Самарской области; Константина Преснякова, заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области; Татьяны Сивохиной, председателя Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации; Юлии Рябевой, руководителя Ресурсного центра добровольчества Самарской области.

Второй розыгрыш викторины для всех участников прямого эфира стал неким рубежом, моментом, когда можно говорить о первых результатах стимулирующего мероприятия.

«Викторину, конечно, стоило проводить! И цифры красноречиво это подтверждают. Если в первом этапе мы с вами видели результат в 183 тысячи участников, то сегодня цифра уже превышает 400 тысяч. Я вручала ключи первому победителю – Виктору Константиновичу. Ему 83 года. Невероятно приятно, что человек в таком возрасте заботится о своём здоровье, здоровье своих близких, понимает важность вакцинации от COVID-19. Викторина Самарской области уникальна, она рассчитана на всех вакцинированных от коронавирусной инфекции, начиная с 2020 года. Наш Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров отметил эту особенность, подчеркнул тем самым её справедливость. Считаю, что викторина стала неким символом благодарности всем, кто ответственно отнёсся к сложившейся ситуации – защитил себя и своих близких», – отметила Галина Гусарова.

Продолжил мысль о необходимости вакцинации Павел Золотарёв: «На сегодняшний день в Самарской области привито первым компонентом вакцины более полутора миллионов жителей, что составляет почти 77% от необходимого порога вакцинации для достижения коллективного иммунитета. Еженедельно вакцинируется порядка 50 тысяч человек. Это очень хороший показатель. По охвату вакцинации среди субъектов Российской Федерации Самарская область входит в топ 10 регионов. И, безусловно, викторина стала отличным подспорьем в стимуляции жителей к вакцинации. В регионе созданы условия для наших граждан: сеть прививочных пунктов насчитывает 189 кабинетов по всей области, 11 из них – круглосуточные. Работают и площадки вне лечебных учреждений, в частности, в Самаре в колледже им. Ляпиной ежедневно приём ведут 5 прививочных бригад».

В студии также присутствовала Наталья Виктор, главный врач самарской городской больницы №4. Именно она стала первым вакцинированным человеком в Самарской области в сентябре 2020 года! Наталья Виктор подчеркнула, что ни минуты не сомневалась в том, что вакцинация необходима, поэтому, как только в Самарскую область поступила первая партия вакцины, сделала прививку.

В ходе прямого эфира была затронута и такая важная тема в борьбе с пандемией, как волонтёрство. «Волонтёры и просто неравнодушные люди с марта 2020 года – на передовой в борьбе с коронавирусом. Более 5 тысяч человек помогали жителям по всем муниципальным районам области. Порядка 600 тысяч килограммов продуктов доставили наши волонтёры. Но меняется ситуация с COVID-19 и меняются запросы наших граждан. Сегодня нужна помощь не только с продуктами и лекарствами, мы помогаем и в МФЦ с получением QR-кодов, и с вопросами по разблокировке социальных карт. Но самое главное, мы все хотим, чтобы ситуация с пандемией как можно скорее разрешилась и все мы вернулись к привычной жизни. Наши волонтёры уже свой вклад внесли, все вакцинированы», – отметила руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

По результатам работы цифрового барабана 1-комнатную квартиру в Самаре выиграла 22-летняя жительница Самары, студентка 4 курса Самарского государственного технического университета Юлия Федрушкова. Обладательницей автомобиля стала также жительница Самары Лидия Степанова. Так совпало, что ценный приз стал подарком ко дню её рождения, который молодая пенсионерка отметила буквально накануне, 6 декабря.

Перечень всех номеров, победивших в первом розыгрыше викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» уже опубликован на сайте «Карта жителя Самарской области», дополнительно информация будет размещена в газете «Волжская коммуна», а также уточнить информацию можно по номеру телефона горячей линии Викторины 8-800-511-63-03.

Напомним, что по условиям викторины, жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями, не участвуют в следующих розыгрышах, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующем этапе викторины, который состоится 22 декабря.

Каждый житель Самарской области, который пройдет вакцинацию от COVID-19 до 20 декабря включительно, может принять участие в викторине и стать победителем!

Подробная информация по викторине на сайте «Карта жителя Самарской области».

Фото: правительство СО