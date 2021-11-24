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Сегодня, 24 ноября, состоялся первый этап викторины "Вакцинация - это жизнь!". Были определены 1 002 победителя. Среди них - обладатели квартиры, автомобиля и подарочных сертификатов, передает sova.info.

В Самарской области проходит акция "Вакцинация - это жизнь!", стартовавшая 15 ноября. Сегодня в прямом эфире состоялся один из трёх этапов розыгрыша, на котором были определены первые победители.

На глазах у зрителей с помощью электронного барабана случайным образом были выбраны счастливые обладатели одной квартиры в Самаре, одного автомобиля LADA Vesta и 1 000 подарочных сертификатов номиналом 4 000 рублей.

Трансляция велась из пресс-центра "Самарского областного вещательного агентства". Посмотреть запись можно на сайте sova.info и в официальных группах ВКонтакте "СОВА" и "Самарская область".

Чуть позже мы опубликуем уникальные номера всех победителей. Также список будет опубликован на сайте "Карты жителя Самарской области". Там же есть возможность присоединиться к двум этапам викторины, которые состоятся 8 и 22 декабря.

Напомним, принять участие в акции могут все жители Самарской области, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.

Фото: Юлия Рубцова/sova.info