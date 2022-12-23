Состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

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В четверг, 22 декабря, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участники комиссии обсудили итоги работы ведомств по обеспечению безопасности людей на водных объектах в уходящем году и меры, которые будут актуальны зимой 2022-2023 года.

По информации Главного управления МЧС России по Самарской области, в 2022 году количество происшествий на водных объектах снизилось по сравнению с прошлым годом на 5%. В летний период 2022 года в 18 муниципальных образованиях было допущено к эксплуатации 44 оборудованных места отдыха.

Председатель Правительства области отметил, что в этом году в Самарской области было открыто рекордное количество пляжей, 44 (в прошлом году было 38), количество погибших уменьшилось на четверть, но количество происшествий на воде снизилось незначительно.

«Большинство происшествий происходит на необорудованных пляжах. И мы рассматриваем вопрос создания пляжей не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения создания нормальных условий для людей, в качестве общественных пространств, объектов благоустройства», – сказал Виктор Кудряшов.

Председатель Правительства поставил задачу создать новые, оборудованные всем необходимым, благоустроенные пространства для купания, во всех муниципальных образованиях, где имеются водные объекты. Предварительно необходимо провести обследование дня водоемов, выставить спасательные посты.

До 1 марта руководители муниципальных образований должны представить соответствующие планы в департамент общественной безопасности Самарской области.

«Пляжи должны создаваться в местах притяжения людей. Коллеги, это требование, это поручение всем. Рассматривайте это не только как меры по обеспечению безопасности, но и как работу по благоустройству, это то, что люди от нас ждут», – подчеркнул первый вице-губернатор.

Виктор Кудряшов также отметил относительно низкое количество протоколов, составленных за нарушение безопасности на водных объектах: «Мы не должны смотреть на это сквозь пальцы. Да, привлечение к административной ответственности – это сложная процедура, требующая усилий, длительного оформления документов. Но если мы будем более активно привлекать нарушителей к административной ответственности, то, уверен, это будет способствовать повышению внимательности и ответственности людей – сработает эффект сарафанного радио. Перспектива наказания может спасти жизнь. Административные комиссии на местах должны активно включаться в эту работу».

На заседании обсудили и меры по обеспечению безопасности на воде в зимний период. В том числе сразу после новогодних праздников отдельно будет обсуждаться вопрос об организации крещенских купелей.

Также комиссия рассмотрела вопрос о мерах по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий в период празднования новогодних и рождественских праздников 2023 года.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко рассказал, что с 31 декабря 2021 года по 22 декабря текущего года по области произошло 147 пожаров. Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода риск возникновения пожаров возрастает. В особенности – в местах проведения массовых мероприятий, а также в местах хранения и использования пиротехники. Профилактическая работа с населением проводится с привлечением сотрудников МЧС, полиции, органов муниципальных власти, добровольных пожарных дружин.

Олег Бойко обратил внимание комиссии на то, что на фоне общего снижения количества пожаров, произошедших на территории Самарской области, в 2022 году зарегистрировано 11 пожаров на социально-значимых объектах (5 на объектах образования и 6 – здравоохранения). В целях недопущения пожаров особое внимание следует уделить увеличению числа дежурного персонала на этих объектах в зимние морозы, а также в праздничные и выходные дни в период новогодних каникул. Главам муниципальных образований рекомендовано также уделить особое внимание расчистке дорог, гидрантов, источников пожарного водоснабжения, подготовке техники, которая может быть привлечена к подвозу воды.

Виктор Кудряшов отметил, что результаты уходящего года, когда на 47% сократилось количество пожаров, никого не должно расслаблять. Он также сделал акцент на необходимость увеличить профилактические обходы отдельных категорий граждан, которых можно отнести к группам риска: «Практика показывает, что именно там чаще всего возникают трагические случаи. Уделите внимание таким семьям, а также одиноко проживающим пенсионерам. Спланируйте работу в новогодние праздники так, чтобы у нас всегда были готовы пункты временного размещения, возможность организовать питание на случай неожиданных происшествий».