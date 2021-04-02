Состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей губерниии

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На этой неделе состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Самарской области, которое провел заместитель председателя Правительства региона Александр Фетисов.

Обсуждались особенности работы летних загородных лагерей, а также их подготовка к летней оздоровительной кампании 2021 года; организация смен в лагерях дневного пребывания при школах; трудоустройство подростков и молодежи в летний период.

В 2021 году планируется организовать отдых, оздоровление и занятость для более чем 520 000 детей Самарской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В областном бюджете на эти цели предусмотрено более 800 млн рублей. Продолжительность смен в летних лагерях -

21 календарный день, в санаторных - 24 дня.

Традиционно для жителей Самарской области будут предложены бесплатные и льготные путевки в летние оздоровительные лагеря. Бесплатные путевки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, можно получить через комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства. Обеспечение детей Самарской области льготными путевками (с частичной оплатой стоимости из средств родителей) будет осуществляться посредством бронирования через социальный портал Супрема63.ру. Бронирование путевок в 2021 году запланировано на середину мая. Оплата родительского взноса составит от 40% до 50% от общей стоимости путевки.

Дополнительную информацию о путевках в летние оздоровительные лагеря Самарской области можно получить по телефону горячей линии 8 (846) 956-02-84, а также в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.

Фото: соцсети