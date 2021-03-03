Я нашел ошибку
Главные новости:
На следующей неделе область получит очередную партию вакцин - 33 100 доз.
19 дополнительных пунктов вакцинации откроется в регионе до конца марта
"Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться", — заявил дипломат.
МИД Китая назвал вмешательство ЕС и США в дела России недопустимым
Прививки делают студентам и профессорско-преподавательскому составу. В медицинском сообществе вакцине доверяют.
В СамГМУ проходит вакцинация от COVID-19
В Самарской области более 90% техники готово к проведению весенних полевых работ.
В Самарской области идет подготовка к посевной 2021 года
Привлечению медицинских кадров в лечебные учреждения района способствует и заключение договоров о целевом обучении в Самарском государственном медицинском университете.
Благодаря мерам социальной поддержки штат Нефтегорской  больницы пополнили 16 медработников 
Там после аварии отогревают замерзшие трубы.
В Куйбышевском районе коммунальщики продолжают борьбу с последствиями аварии на водопроводных сетях
В новом учебном году все школы Самарской области получат высокоскоростной широкополосный Интернет.
Состоялось очередное заседании Областного родительского собрания
"Второго марта вышку установили - наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала".
Омскому студенту, ловившему интернет на березе, установили вышку
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.52
-1.06
EUR 88.88
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Состоялось очередное заседании Областного родительского собрания

3 марта 2021 17:59
118
В новом учебном году все школы Самарской области получат высокоскоростной широкополосный Интернет.

О переменах, которые происходят в региональных школах на протяжении двух лет, зашла речь на заседании Областного родительского собрания. Благодаря реализации национального проекта «Образование» в Самарской области за два года в 101 школе переоборудованы компьютерные классы, в 24 - переоснащены кабинеты технологии, в малых городах и сельских районах открыты 87 центров «Точка роста», в Самаре созданы центр цифрового образования «IT-куб» и Дом научной коллаборации, по сельским территориям курсирует мобильный технопарк «Кванториум». 

«В школе, куда ходит моя дочь, оборудованы новые кабинеты технологии. В них парни учатся работать на металлообрабатывающих станках, а девочки – шить и готовить. Из своего опыта могу сказать, что оснащение профильных кабинетов сельских школ сейчас разительно отличается: прежде даже швейных машинок не хватало на всех, и нам приходилось всю практическую часть занятий выполнять дома или вручную. Особо хочу отметить комплексный подход: помещения школ и детсадов после ремонта оснащаются новой мебелью и современным оборудованием, что очень важно», - говорит председатель Областного родительского собрания Елена Климова. 

По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия  Азарова в регионе заработали 40 детских мини-технопарков. Они оснащены оборудованием, которое позволяет школьникам изучать основы программирования, моделировать виртуальную реальность, осваивать азы инженерных профессий.

При содействии главы региона в 2019 году создан центр для одаренных детей «Вега», а в 2020 в рамках национального проекта «Образование» в нем проведен капитальный ремонт. Теперь центр оснащен самым современным оборудованием, которое есть далеко не во всех вузах.

«Важно, чтобы и ученики, и учителя видели изменения, происходящие вокруг. Позитивные перемены должны дойти до каждой школы, - подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. – Этих нововведений не нужно бояться. Вокруг создания в школах цифровой образовательной среды существует много слухов. 2020 год, когда пришлось прибегнуть к дистанту, породил избыточные опасения. Обращаю ваше внимание, что речь идет о технологиях, дополняющих традиционное обучение, а не заменяющих его».

Областное родительское собрание – организация, созданная в 2020 году по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. В ее состав входят родители из всех образовательных округов региона. Среди них – члены многодетных семей, мамы и папы, которые воспитывают приемных детей, члены общественных организаций, Губернской думы, Общественной палаты и регионального отделения ОНФ. На ежемесячных заседаниях организации родители обсуждают все актуальные вопросы со специалистами министерства образования и других региональных ведомств. 

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Прививки делают студентам и профессорско-преподавательскому составу. В медицинском сообществе вакцине доверяют.
3 марта 2021  19:06
В СамГМУ проходит вакцинация от COVID-19
84
В Самарской области более 90% техники готово к проведению весенних полевых работ.
3 марта 2021  18:52
В Самарской области идет подготовка к посевной 2021 года
81
В новом учебном году все школы Самарской области получат высокоскоростной широкополосный Интернет.
3 марта 2021  17:59
Состоялось очередное заседании Областного родительского собрания
114
Весь список

Здравоохранение
На следующей неделе область получит очередную партию вакцин - 33 100 доз.
3 марта 2021  19:49
19 дополнительных пунктов вакцинации откроется в регионе до конца марта
12
Привлечению медицинских кадров в лечебные учреждения района способствует и заключение договоров о целевом обучении в Самарском государственном медицинском университете.
3 марта 2021  18:19
Благодаря мерам социальной поддержки штат Нефтегорской  больницы пополнили 16 медработников 
90
В Самаре 59 заболевших.
3 марта 2021  14:47
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
188
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
14924
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16250
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
17925
Весь список
Туризм
В России появятся стандарты all inclusive
3 марта 2021  09:33
В России появятся стандарты all inclusive
261
В пути следования поезда участников ждет экскурсионная программа и дегустация продукции производителей Самарской области.
2 марта 2021  19:27
Самарцев приглашают в тур на ретро-поезде к Святыням Самарского края
552
Как минимум, одним из условий прибытия гостей станет обязательное использование мобильного приложения
2 марта 2021  17:33
Власти Таиланда планируют изменить правила приема туристов
405
Весь список
Образование
Воспитанники тольяттинской школы-интерната №3 учатся азам арифметики с помощью специального развивающего набора.
3 марта 2021  17:13
В Самарской области применяют альтернативные методики обучения детей с особенностями здоровья
141
Самарская область вошла в тройку лидеров в России по количеству участников в февральском всероссийском «Уроке цифры»
3 марта 2021  13:51
Самарская область вошла в тройку лидеров в России по количеству участников в февральском всероссийском «Уроке цифры»
237
Самарские ученые разрабатывают первый в России сканер видеофейков
3 марта 2021  11:23
Самарские ученые разрабатывают первый в России сканер видеофейков
215
Весь список

Культура
На этот раз особых зрителей порадовали премьерным спектаклем
3 марта 2021  15:53
"Театр "Самарская площадь" дал благотворительный спектакль для людей с ограниченными возможностями
157
Ему было 43 года.
3 марта 2021  15:12
Умер актер сериала «Сваты» Иван Марченко
199
Работа юной художницы из Красного Яра окажется в Третьяковке
3 марта 2021  13:07
Работа юной художницы из Красного Яра окажется в Третьяковке
229
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2111
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
3927
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15272
Весь список
Мода
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
470
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1581
10 февраля 2021  09:29
Колье, браслеты, кольца и другие ювелирные украшения купить онлайн
3111
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Стороны обсудили взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.
3 марта 2021  16:57
Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Владимир Шаманов реализуют новые проекты для «оборонки» и вузов
Политика региона
144
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
3 марта 2021  14:01
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
Экология
198
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
3 марта 2021  12:49
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Политика региона
229
В Самарской области за сутки на 3 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
3 марта 2021  12:46
В Самарской области за сутки на 3 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
266
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы Формирование комфортной городской среды
3 марта 2021  11:59
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году
Благоустройство региона
273
Весь список