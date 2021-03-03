Состоялось очередное заседании Областного родительского собрания

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О переменах, которые происходят в региональных школах на протяжении двух лет, зашла речь на заседании Областного родительского собрания. Благодаря реализации национального проекта «Образование» в Самарской области за два года в 101 школе переоборудованы компьютерные классы, в 24 - переоснащены кабинеты технологии, в малых городах и сельских районах открыты 87 центров «Точка роста», в Самаре созданы центр цифрового образования «IT-куб» и Дом научной коллаборации, по сельским территориям курсирует мобильный технопарк «Кванториум».

«В школе, куда ходит моя дочь, оборудованы новые кабинеты технологии. В них парни учатся работать на металлообрабатывающих станках, а девочки – шить и готовить. Из своего опыта могу сказать, что оснащение профильных кабинетов сельских школ сейчас разительно отличается: прежде даже швейных машинок не хватало на всех, и нам приходилось всю практическую часть занятий выполнять дома или вручную. Особо хочу отметить комплексный подход: помещения школ и детсадов после ремонта оснащаются новой мебелью и современным оборудованием, что очень важно», - говорит председатель Областного родительского собрания Елена Климова.

По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе заработали 40 детских мини-технопарков. Они оснащены оборудованием, которое позволяет школьникам изучать основы программирования, моделировать виртуальную реальность, осваивать азы инженерных профессий.

При содействии главы региона в 2019 году создан центр для одаренных детей «Вега», а в 2020 в рамках национального проекта «Образование» в нем проведен капитальный ремонт. Теперь центр оснащен самым современным оборудованием, которое есть далеко не во всех вузах.

«Важно, чтобы и ученики, и учителя видели изменения, происходящие вокруг. Позитивные перемены должны дойти до каждой школы, - подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. – Этих нововведений не нужно бояться. Вокруг создания в школах цифровой образовательной среды существует много слухов. 2020 год, когда пришлось прибегнуть к дистанту, породил избыточные опасения. Обращаю ваше внимание, что речь идет о технологиях, дополняющих традиционное обучение, а не заменяющих его».

Областное родительское собрание – организация, созданная в 2020 году по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. В ее состав входят родители из всех образовательных округов региона. Среди них – члены многодетных семей, мамы и папы, которые воспитывают приемных детей, члены общественных организаций, Губернской думы, Общественной палаты и регионального отделения ОНФ. На ежемесячных заседаниях организации родители обсуждают все актуальные вопросы со специалистами министерства образования и других региональных ведомств.

Фото из открытых источников