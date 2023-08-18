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Состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой и митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия

18 августа 2023 10:19
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Состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой и митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия

17 августа в стенах Самарской епархии состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Дмитриевны Гальцовой и митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

В начале беседы Ольга Дмитриевна поздравила митрополита Сергия с 30-летием архипастырского служения на Самарской земле. В беседе с Его Высокопреосвященством она отметила, что многолетнее сотрудничество епархиальных отделов с различными государственными органами в Самарской области всегда носило конструктивный характер и было неизменно ориентировано на обеспечение интересов граждан.

Глава Самарской и Новокуйбышевской митрополии в свою очередь отметил, что целью консолидированных усилий религиозных и общественных организаций является благополучие жителей региона.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, направленного на защиту прав и свобод жителей региона. В частности, подготовку к предстоящему Координационному совету уполномоченных по правам человека в Приволжском федеральном округе по теме: «Реализация конституционного права на национально-культурное и конфессиональное многообразие как основа обеспечения межнационального согласия и общественно-политической стабильности».

- Наши граждане знают и ценят Ваш личный вклад в укрепление общенационального мира и согласия, что важно на непростых, переломных этапах отечественной истории. Спасибо за неизменную поддержку правозащитных инициатив, за многолетние усилия по продвижению межконфессионального диалога в нашей Самарской области, - отметила Ольга Гальцова.

- В Самарской области всегда были добрые отношения между различными народностями, религиозными объединениями, конфессиями. Дай Бог, чтобы так и продолжалось. И мы очень рады, что сегодня мы все вместе можем слышать друг друга и сообща решать имеющиеся у наших жителей вопросы. Сохранять единомыслие, как бы сложно это подчас ни было, - подчеркнул митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

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