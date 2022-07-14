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Состоялась стажировка «серебряных» волонтеров Самарской области в Казани

14 июля 2022 16:51
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В столице Татарстана в течение трех дней «серебряных» добровольцев ждала насыщенная программа.

В Самарской области продолжается реализация Региональной программы поддержки «серебряного» волонтерства «Молоды душой», цель которой – дать возможность людям пожилого возраста, самореализоваться через добровольчество. Данная программа реализуется при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

С 12 по 14 июля для координаторов волонтерских отрядов и социальных проектов по «серебряному» добровольчества Самарской губернии состоялась стажировка в Республике Татарстан.  

15 волонтеров «серебряного» возраста из Самары, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска, а также Ставропольского, Приволжского, Большеглушицкого, Борского, Большечерниговского, Камышлинского и Клявлинского районов посетили коллег из Казани.

«Моя мечта сбылась, я попала вместе с коллегами на Всероссийскую стажировку в Татарстан, встретилась со своими друзьями из других регионов, а также друзьями из Казани. Как приятно, когда о тебе помнят и не забыли тебя. Волонтеры Казани очень гостеприимные и отзывчивые коллеги», – поделилась Зоя Артамонова из Приволжья.

В столице Татарстана в течение трех дней «серебряных» добровольцев ждала насыщенная программа: обмен добровольческим опытом и механизмами работы по развитию «серебряного» волонтерства, перспективы развития добровольчества между регионами.

В первый день делегация Самарской области познакомилась с опытом межпоколенного взаимодействия волонтеров Республики Татарстан, а также опытом вовлеченности членов семьи в социальные практики, Всероссийские и региональные акции, мероприятия. Также состоялось знакомство с Благотворительным фондом «Аль Цари».

«С самого начала стажировки я уже узнала много интересной информации, которая даст возможность нашему отряду «серебряных» волонтеров «Добродея» реализовать новый проект. Как приятно встретиться с друзьями. Восторг от этих эмоций зашкаливает. Вся информация и встречи со «старыми и новыми» волонтерами придает уверенность в том, что нужно делать добро, ведь оно имеет свойство возвращаться!» – рассказала Надежда Чиндяева из Октябрьска.

Во второй день для участников стажировки была организована сессия по знакомству с практиками и технологиями регионов России, которые также собрались в Казани в рамках Федеральной программы мобильности для руководителей региональных центров «серебряного» волонтерства.

«Замечательно, что у нас есть такая возможность побывать на стажировке по развитию добровольчества России в Республике Татарстан в Казани. Как приятно встретиться со старыми друзьями! Мы узнали много интересных практик местных волонтеров. Не только обменялись подарками и сувенирами с коллегами, но и представили опыт Самарской области», – отметила Зинаида Краснеева из села Троицкое Сызранского района.

В заключительный день стажировки «серебряные» волонтеры познакомились с проектом «Чистые игры», а также приняли участие в тренинге «Психология цвета», сообщает пресс-служба СРМОО «Центр социальных проектов».

 

Фото:   СРМОО «Центр социальных проектов»

 

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