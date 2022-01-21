Состоялась смена отрядов сотрудников самарской полиции, несущих службу на территории Северо-Кавказского региона

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Сотрудники органов внутренних дел Самарской области отправились в очередную служебную командировку сменить своих коллег. В состав сводного отряда Самарской области вошли представители самых разных служб: это оперативники уголовного розыска и участковые, и сотрудники ППС, ДПС, кинологи со служебно-разыскными собаками и многие другие. Заместитель командира сводного отряда по личному составу капитан полиции Александр Холопов рассказал что при отборе личного состава в первую очередь учитывались служебные и личностные характеристики.

Задачи, возлагаемые на полицейских, самые разные. Это работа по проверке проезжающего транспорта и пассажиров на КПП, помощь местным коллегам и органам самоуправления в обеспечении общественной безопасности. Хорошим подспорьем для личного состава явилось то, что на месте их будущей службы полгода работали наши земляки, которых и меняет убывающий в командировку отряд. Накопленный опыт несомненно пойдет на пользу вновь пребывающим сотрудникам полиции.

Провести итоговый инструктаж приехал заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Баев. Полковник внутренней службы пожелал полицейским удачи и призвал сотрудников неукоснительно соблюдать законность, служебную дисциплину и меры собственной безопасности.

Сейчас полицейские уже прибыли к месту временной дислокации и проводив на родину своих коллег, которые в течении полугода несли здесь службу, приступили к охране общественного порядка.

А самарские полицейские, сменившиеся с командировки, пожелав заступившему на службу отряду удачи, вернулись домой. Заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Баев от имени руководства областного Главка выразил слова благодарности личному составу за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Полковник внутренней службы отметил, что самарские полицейские успешно выполнили все поставленные задачи. Теперь после непродолжительного отдыха сотрудников ОВД вновь заступят на службу, но уже в родных подразделениях.