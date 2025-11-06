Я нашел ошибку
Главные новости:
Рекорд был установлен в 1504-м матче Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин - первый игрок, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ
Участники дискуссии сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года.
Состоялась сессия «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени»
Также в рамках полумарафона состоится осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне».
В Самаре пройдет легкоатлетический забег «В беге мы едины»
Весь посадочный материал приспособлен к климатическим условиям.
В Самаре завершается сезон озеленения улиц и общественных пространств
В планах разработчиков – расширить функционал и создать мобильные версии программных комплексов.
Самарский политех запатентовал три программных продукта для автоматизации рутинных задач
В экспозиции представлены многочисленные исследования, посвящённые действующей Конституции России.
В СОУНБ открылась книжная выставка, посвящённая конституции России
Проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» объединяет борцов, дзюдоистов и самбистов для популяризации этих дисциплин, отметил трех кратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин – председатель общественного совета партпроекта.
Сила духа и «братство поломанных ушей»: на форуме «Россия – спортивная держава» обсудили будущее единоборств
Основные ценности фестиваля «Мы талантливы!» – это создание условий для творческой самореализации молодежи на принципах инклюзии, формирование устойчивого сообщества участников инклюзивных практик.
Фестиваль инклюзивного творчества «Мы талантливы!» Самарской областной библиотеки для молодежи - победитель Всероссийского конкурса среди библиотек
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Состоялась сессия «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени»

6 ноября 2025 11:09
69
Участники дискуссии сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года.

Сессия «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени» прошла в рамках деловой программы XIII Международного форума «Россия — спортивная держава». Участники дискуссии, включая представителей органов власти, общественных организаций и спортивного сообщества, сосредоточились на формировании стратегии развития адаптивного спорта до 2030 года. Обсудили вопросы межведомственного взаимодействия и обменялись успешным опытом в этой сфере.

 - Паралимпийский комитет России имеет уникальный опыт взаимодействия с Международным паралимпийским комитетом в самых сложных ситуациях. С 2016 года мы добиваемся полноценного восстановления своих членских прав. Начиная с 2022 года со стороны МПК появились новые претензии, в том числе что ПКР взял на себя заботу о ветеранах СВО, которые получили тяжелые ранения и инвалидность. Мы всеми силами содействовали в их реабилитации и социальной адаптации, средствами адаптивного спорта, вовлекали их в паралимпийское движение. Совместно с Минспортом России, Госфондом «Защитники Отечества», Общероссийским Движением «Здоровое Отечество», благотворительной программой «Доброфон» и другими партнерами проводили соревнования, тренировочные сборы, учредили специальную спортивную премию «Герои нашего времени». На последней Генеральной ассамблее МПК в Сеуле ПКР добился победы в голосовании по вопросу членства и был полностью восстановлен в правах. Через пару недель сборная команда России выступила на чемпионате мира по пауэрлифтингу, где в честь наших чемпионов звучал гимн Российской Федерации. Большого успеха достигли и ветераны СВО, которые решили заняться спортом. Сегодня 500 ветеранов входят в состав сборных субъектов, и более 30 – в национальной сборной. В этом сезоне есть новые победы на чемпионатах страны, так что в следующем году количество ветеранов СВО в сборных России увеличится, - отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. 

В центре внимания - инновационные подходы к реабилитации и адаптации, где Всероссийская федерация фиджитал спорта поделилась своим передовым опытом применения спортивных технологий.

Никита Нагорный, президент Всероссийской федерации фиджитал спорта рассказал об инициативе проведения турнира для ветеранов СВО «Кубок Победы». Подчеркнул уникальные возможности для реабилитации, которые открывает фиджитал-спорт.

  - Адаптивный спорт является одним из основных направлений концепции развития фиджитал-движения до 2030 года. Наша задача – развивать это направление, создавать адаптивные тренировочные программы, проводить соревнования, которые будут вдохновлять на новые победы, – сказал Никита Нагорный. – Федерация фиджитал спорта вместе с Общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» развивает соревнования по фиджитал-спорту для ветеранов СВО. Мы не просто даем людям с ограниченными возможностями здоровья возможность играть, мы создаем платформу для их всестороннего развития и возвращения к полноценной жизни.

Никита Нагорный отметил, что совместные исследования, проведенные с Союзом реабилитологов России, подтвердили высокий реабилитационный потенциал фиджитал-технологий. Они не только стимулируют желание заниматься спортом, но и значительно способствуют социальной адаптации и восстановлению.

Яркое подтверждение - проходящий 5 и 6 ноября турнир «Кубок Победы. Волга» в рамках спортивной программы форума «Россия - спортивная держава». Больше сотни спортсменов принимают участие. Ветераны СВО, которые проходят реабилитацию, приехали на соревнования из Самары, Санкт-Петербурга, Белгорода, Курска, Москвы, регионов России.

На турнире представлено восемь фиджитал-дисциплин: фиджитал-сквош, фиджитал-бокс, фиджитал-гонки, фиджитал-баскетбол, фиджитал-велогонки, фиджитал-пятиборье, а также двоеборье-тактическая стрельба и фиджитал-легкая атлетика.

На сессии «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени» подчеркнули, что адаптивный спорт в России не просто отвечает на вызовы времени. Он активно использует новые технологии для формирования эффективных программ реабилитации и социальной интеграции, делая шаг к созданию по-настоящему инклюзивного спортивного сообщества.

 

Фото: Всероссийская федерация фиджитал спорта

Теги: Самара

