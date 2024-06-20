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Состоялась рабочая встреча начальника УФСИН СО Алексея Климова с представителями НИИ ФСИН России

20 июня 2024 14:28
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Целью приезда явилось ознакомление с использованием и внедрением в практическую деятельность разработок, подготовленных научно-исследовательским институтом.

Сегодня УФСИН России по Самарской области с рабочим визитом посетили сотрудники НИИ ФСИН России.

Целью приезда явилось ознакомление с использованием и внедрением в практическую деятельность разработок, подготовленных научно-исследовательским институтом.

В рамках встречи начальник УФСИН Алексей Климов и доктора юридических наук Геннадий Лесников, Николай Румянцев и Геннадий Шкабин обсудили выполнение и актуальность научно-исследовательских работ для последующего использования их в практической деятельности уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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