Состоялась рабочая встреча начальника УФСИН СО Алексея Климова с представителями НИИ ФСИН России

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Сегодня УФСИН России по Самарской области с рабочим визитом посетили сотрудники НИИ ФСИН России.



Целью приезда явилось ознакомление с использованием и внедрением в практическую деятельность разработок, подготовленных научно-исследовательским институтом.



В рамках встречи начальник УФСИН Алексей Климов и доктора юридических наук Геннадий Лесников, Николай Румянцев и Геннадий Шкабин обсудили выполнение и актуальность научно-исследовательских работ для последующего использования их в практической деятельности уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО