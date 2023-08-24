Состоялась «прямая линия» с начальником УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

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Вопросы, волнующие граждан, продолжают решаться в режиме реального времени.



Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов провел прямую телефонную линию по вопросам обеспечения дорожного движения и деятельности Госавтоинспекции, на которой в режиме видеоконференцсвязи присутствовали руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции. Также на мероприятии присутствовали представители областных СМИ. Отвечая на вопросы жителей региона, Юрий Александрович отметил необходимость проведения профилактических акций и мероприятий как с подрастающим поколением, так и со взрослым населением в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Вопросы которые требуют дополнительной проверки были переданы руководителям территориальных подразделений для рассмотрения и принятия решений в пределах компетенции Госавтоинспекции.

Во время «прямой линии» от жителей Самарской области в течение часа поступило 10 обращений по телефону, на которые Юрий Александрович дал квалифицированные ответы. Корреспондент «Социальной газеты» поинтересовался у полковника полиции, как обстоит работа по регулированию движения на оживленных перекрестках и подчеркнул, что проведение прямых линий помогает учитывать мнение жителей в вопросах повышения безопасности дорожного движения.