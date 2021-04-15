Состоится целевой прием граждан Уполномоченным по правам человека по вопросу реализации права на труд

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23 апреля состоится целевой прием граждан по вопросу реализации права на труд. С учетом рекомендаций Минтруда России, с целью профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции прием граждан пройдет в дистанционном режиме с использованием средств связи.

Предварительная запись по телефону: 8(846)3372903 (с 09:00 до 17:00)

К участию в целевом приеме приглашены представители министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области; Государственной инспекции труда в Самарской области; региональной прокуратуры; других заинтересованных организаций.

Право на труд и вознаграждение за труд без дискриминации продолжает оставаться в рейтинге пяти наиболее значимых прав для жителей Самарской области (после права на бесплатную медицинскую помощь и на социальное обеспечение, права на жилище и права на бесплатное образование). Оно крайне актуально более чем для 39 % опрошенных респондентов. Это следует из анализа результатов социологического опроса по теме: «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека в Самарской области в 2020 году», в рамках подготовки ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека.