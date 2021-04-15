Я нашел ошибку
Главные новости:
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
В Самаре на одной из детских площадок на ребенка упала часть качелей
В Самаре на одной из детских площадок на ребенка упала часть качелей
Митрополит Сергий освятил спорную стройку РПЦ около Ботсада в Самаре
Митрополит Сергий освятил спорную стройку РПЦ около Ботсада в Самаре
Николай Ренц: Только прививка обеспечивает наиболее широкий иммунный ответ на мутации COVID-19
Николай Ренц: Только прививка обеспечивает наиболее широкий иммунный ответ на мутации COVID-19
Состоится целевой прием граждан Уполномоченным по правам человека по вопросу реализации права на труд
Состоится целевой прием граждан Уполномоченным по правам человека по вопросу реализации права на труд
Минсельхоз не видит оснований для подорожания кондитерских изделий
Минсельхоз не видит оснований для подорожания кондитерских изделий
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
В Самаре неизвестный стрелял из пневматики по детям на карусели
В Самаре неизвестный стрелял из пневматики по детям на карусели
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.68
-1.57
EUR 90.54
-1.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Состоится целевой прием граждан Уполномоченным по правам человека по вопросу реализации права на труд

15 апреля 2021 13:14
70
Состоится целевой прием граждан Уполномоченным по правам человека по вопросу реализации права на труд

23 апреля состоится целевой прием граждан по вопросу реализации права на труд. С учетом рекомендаций Минтруда России, с целью профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции прием граждан пройдет в дистанционном режиме с использованием средств связи.

Предварительная запись по телефону: 8(846)3372903 (с 09:00 до 17:00)

К участию в целевом приеме приглашены представители министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области; Государственной инспекции труда в Самарской области; региональной прокуратуры; других заинтересованных организаций.

Право на труд и вознаграждение за труд без дискриминации продолжает оставаться в рейтинге пяти наиболее значимых прав для жителей Самарской области (после права на бесплатную медицинскую помощь и на социальное обеспечение, права на жилище и права на бесплатное образование). Оно крайне актуально более чем для 39 % опрошенных респондентов. Это следует из анализа результатов социологического опроса по теме: «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека в Самарской области в 2020 году», в рамках подготовки ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
15 апреля 2021  12:51
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
77
В четверг, 15 апреля, в 14.00 в пресс-центре агентства пройдет лекция
14 апреля 2021  18:01
СОВА и Самарский университет в честь 60-летия космонавтики запускает просветительский проект – лекторий "Открытый космос"
521
Институт искусственного интеллекта представил свои ключевые компетенции. В основе инновационных разработок Института - принципы междисциплинарности.
13 апреля 2021  16:55
Состоялась торжественное открытие Института искусственного интеллекта Самарского университета
585
Весь список
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
15 апреля 2021  13:47
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
5
Митрополит Сергий освятил спорную стройку РПЦ около Ботсада в Самаре
15 апреля 2021  13:35
Митрополит Сергий освятил спорную стройку РПЦ около Ботсада в Самаре
Строительство
19
Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре
15 апреля 2021  11:34
Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре
Общество
182
Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив.
14 апреля 2021  19:32
В режиме «мозгового штурма»: Дмитрий Азаров принял участие в подготовке совместного заседания Президиума Госсовета РФ и АСИ
Политика
638
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
14 апреля 2021  16:09
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Политика
498
Весь список