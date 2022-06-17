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Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи

17 июня 2022 12:47
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Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи

В преддверии Дня молодежи Управление Росреестра по Самарской области традиционно проводит прямую линию, на которую могут обратиться люди в возрасте до 35 лет.

Она пройдет 21 июня с 11.00 до 12.00. Можно обратиться по вопросам регистрации прав на жилые помещения, в том числе уточнить особенности оформления недвижимости, приобретенной с использованием средств материнского семейного капитала и участия несовершеннолетних в оформлении имущества.

На вопросы ответят заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Сергеевич Минин и председатель Молодежного совета Управления Росреестра по Самарской области Корнилова Валерия Валерьевна. 

Звоните 21 июня с 11 до 12 часов по телефону 8 (846) 33-22-555.

Теги: Мероприятия

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