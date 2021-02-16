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17 февраля 2021 г. в 11.00 на площадке Музейно-выставочного центра «Самара Космическая» состоится презентация проекта Общественной палаты Самарской области «Космические старты Самары».

Проект запускается в рамках празднования 170-летия Самарской губернии и 60-летия первого полета человека в космос. В ходе реализации проекта пройдет ряд встреч с известными самарцами, внесшими неоценимый вклад в развитие ракетно-космической отрасли. Кроме того, в интерьерах музея «Самара космическая» будут записаны восьмиминутные видеоролики: герои видеороликов ответят на вопросы об истории, развитии, перспективах отрасли, расскажут о космических полетах, о вкладе предприятий и жителей региона в формирование бренда «Россия – лидер в космосе». Первый видеоролик будет записан в рамках презентации проекта.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Самара, пр. Ленина, 21 (МБУК г.о. Самара «Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»).

Автор проекта – заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Покровский П.А.

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