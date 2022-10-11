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Состоится ежегодное мероприятие по актуальным вопросам развития кадровой политики Самарской области «IV ежегодная кадровая сессия»

11 октября 2022 12:42
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Состоится ежегодное мероприятие по актуальным вопросам развития кадровой политики Самарской области «IV ежегодная кадровая сессия»

12 октября, в День кадрового работника, в Самаре состоится «IV ежегодная кадровая сессия». Это ежегодное мероприятие по актуальным вопросам развития кадровой политики Самарской области. Целью кадровой сессии является синхронизация вызовов будущего и современных моделей компетенций служащих, обсуждение самых разных кадровых вопросов, а также изучение передового опыта по темам сессии.  

На кадровую сессию приглашены руководители, специалисты кадровых служб органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, а также подведомственных учреждений.

На пленарной дискуссии поделятся своим опытом победители конкурса «Лидеры России», наставником которых является Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Среди них: Анастасия Пермякова, заместитель руководителя АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»; Алексей Ермолаев, директор магазина ООО «Домашний интерьер»; Артур Котов, руководитель проекта ОАО «Красцветмет».

 Откроет «IV ежегодную кадровую сессию» Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.

Мероприятие пройдет в очном формате. Начало мероприятия в 10:00 в здании Правительства Самарской области (ул. Молодогвардейская 210).

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