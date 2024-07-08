Составлены портреты типичных пассажиров поезда и самолета

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Типичный пассажир поезда – мужчина по имени Александр. Ему 40 лет, и он предпочитает путешествовать летом, в июле и августе. Билеты приобретает за 20-22 дня до поездки. Об этом сообщил сервис путешествий Туту, чьи эксперты проанализировали покупки авиа- и ж/д-билетов и составили портреты типичных пассажиров.

А типичного авиапассажира зовут Елена, ей 47 лет. Она тоже предпочитает путешествовать в июле и августе, а за год в среднем тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей. Чтобы запланировать полет на летние месяцы, Елена покупает авиабилеты экономкласса за 25 дней с вылетом в пятницу или субботу. Обычно она путешествует с партнером или одна, реже с детьми, сообщает Туту.