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Составлен рейтинг цифровой зрелости регионов в сфере здравоохранения по итогам 2020 года. Самарская область заняла место среди «хорошистов».

В лидерах рейтинга Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская, Кировская, Сахалинская, Пензенская области, Республика Чувашия, Башкортостан и Алтайский край.

В десятку отстающих регионов вошли: Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым.

Уровень цифровизации оценивали по нескольким критериям. Это инфраструктура, включающая, в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения; предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг; внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.

«Это одна из самых важных и чувствительных сфер из всех социально-значимых отраслей. От ее качественной работы зависит жизнь и здоровье каждого. И здесь нельзя допускать возникновение, так называемых, ведомственных «колодцев», когда на стыке функционала министерств могут возникнуть нерешенные вопросы по какому-то направлению, - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. - Цифровизация любой отрасли очень емкий процесс, он требует четкого взаимодействия между федеральными и региональными ведомствами и здесь основная роль за руководителями цифровой трансформации. Итоги рейтинга по внедрению «цифры» в здравоохранении доведем до губернаторов и на одном из совещаний обсудим причины низких показателей, чтобы оперативно найти решения и устранить недоработки».

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина сейчас разрабатываются стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, которые должны быть разработаны и утверждены до 1 июля 2021 года, а главы субъектов должны принять региональные стратегии до 1 сентября текущего года.

В первоочередном порядке цифровизация затронет отрасли здравоохранения, образования, госуправление, развитие городской среды, транспорта и логистики.

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