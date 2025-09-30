сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов

84

Вахтовый метод работы становится все более популярным среди молодежи, в том числе у студентов. Такой формат позволяет за короткий срок накопить значительную сумму, получить первый профессиональный опыт и попробовать себя в разных сферах. По данным Авито Работы, за период с января по сентябрь 2025 года работодатели чаще всего приглашали студентов на вахтовую работу на позиции сортировщиков. Количество таких вакансий выросло в 2,4 раза (+140%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их основные обязанности — сортировка и размещение товаров на складе. В среднем новым сотрудникам готовы платить 215 729 рублей за вахту.

Эксперты рассчитали средние зарплатные предложения для соискателей на основе диапазонов, которые работодатели указывали в описаниях вакансий. При этом важно учитывать, что фактический доход может варьироваться в зависимости от продолжительности вахты, поскольку компании предлагают разные графики — например, на 15, 30, 45, 60 или 90 дней.

Второе место по росту числа вахтовых вакансий, где готовы рассматривать студентов, заняли сканировщики — количество таких предложений за год увеличилось более чем в 2 раза (+111%). Сканировщики выполняют сканирование товаров с помощью терминала сбора данных, занимаются сборкой товара на складах. Средние зарплатные предложения для таких специалистов при вахтовом графике достигают 334 011 рублей за вахту.

На третьем месте — сотрудники складов: число вахтовых вакансий, открытых для молодых кандидатов, выросло на 66% по сравнению с прошлым годом, а кандидаты могли рассчитывать в среднем на 161 255 руб/мес при вахтовом графике. Работа сотрудников складов включает упаковку, укладку, сборку и комплектовку готовой продукции.